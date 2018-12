Fórum suspende atendimento e contabiliza prejuízos após chuva em Floresta, PE

A juíza de Direito Carolina de Almeida Pontes de Miranda suspendeu nessa quinta-feira (6) o atendimento no Fórum de Floresta, no Sertão de Pernambuco. A decisão é por tempo indeterminado até que sejam tomadas medidas cabíveis em relação à recuperação da estrutura do prédio após fortes chuvas, inclusive na rede elétrica.

O município de Floresta registrou um acúmulo de 117,3 milímetros de chuva neste mês de dezembro, sendo que mais da metade do volume (68,5) aconteceu nesta quarta-feira (6). Outras cidades próximas também apresentam um bom índice pluviométrico, como a exemplo de Petrolândia onde já foram registrados 149,8 mm. Belém do São Francisco, Cabrobó e Itacuruba apresentaram números mais “tímidos” com 25,1 mm, 49,2 mm e 72 mm, respectivamente.

Via Blog do Elvis/NE10